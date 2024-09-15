شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق استعادة جهات الاتصال المحذوفة على جهاز آيفون الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

لحسن الحظ، يجعل iCloud من السهل استعادة جهات الاتصال الخاصة بك على أفضل أجهزة iPhone، فإذا فقدت جهة اتصال أو حذفتها عن طريق الخطأ، فلا داعي للذعر هناك حل لهذه المشكلة ، عادة يتم تعيين جهات الاتصال الخاصة بك للمزامنة مع iCloud افتراضيًا، لذا يمكنك الانتقال إلى الإعدادات وإيقاف تشغيلها ثم تشغيلها للمزامنة مع جهاز iPhone مرة أخرى.

وإليك كيفية استعادة جهات الاتصال على iPhone من iCloud باستخدام iOS

الخطوة 1: انتقل إلى الإعدادات > [اسمك] > iCloud

الخطوة 2: قم بإيقاف تشغيل جهات الاتصال ثم حدد الاحتفاظ بها على جهاز iPhone الخاص بي .



الخطوة 3: قم بتشغيل جهات الاتصال وحدد "دمج" ، انتظر قليلاً وستظهر لك جهات الاتصال المحذوفة مرة أخرى على جهاز iPhone الخاص بك.

وهناك أيضا مزيد من التقنيات لاستعادة جهات الاتصال الخاصة بـ ايفون

وفيما يلي بعض الأشياء الأخرى التي يمكنك تجربتها

1 إذا لم تنجح الأساليب المذكورة أعلاه، فيمكنك أيضًا محاولة استعادة هاتفك من نسخة احتياطية لـ iTunes، والتي ستحتوي أيضًا على بيانات جهات الاتصال.

2 إذا كنت لا تزال تحتفظ بجهاز iPhone القديم ولم تقم بتغيير العديد من جهات الاتصال منذ ذلك الحين، فيمكنك نقلها أو إضافة جهات اتصال مهمة إليها.

3 فكر في التواصل عبر Facebook أو مع صديق مشترك آخر للحصول على معلومات الاتصال مرة أخرى. إن عدم تذكر معلومات صديق أو جهة اتصال ليس محرجًا كما قد يبدو.