تكنولوجيا: البنك المركزي السعودي “ساما” يُعلن إتاحة خدمة “samsung pay” في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن توقيع اتفاقية مع شركة سامسونج لإتاحة خدمة “Samsung Pay” في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2024م، وذلك على هامش مؤتمر 24 فنتك المنعقد في الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، وتماشيًا مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتهدف الخدمة إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيق Samsung Wallet، كجزء من إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية عبر الأجهزة الذكية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتحفيز القطاع المالي لخدمة المتعاملين عبر أحدث وسائل الدفع.

وتعكس هذه الخطوة التزام “ساما” باستمراريتها في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني “مدى”، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال تقديم حلول دفع رقمية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية، وتتسق مع المتطلبات الفنية المحلية لبنية المدفوعات الوطنية.

وتأتي إتاحة هذه الخدمة ضمن سلسلة من الابتكارات التقنية التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق السعودي، وتسهل تجربة الدفع الرقمي عند التسوق، وذلك تعزيزًا لمكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجال مدفوعات التقنية المالية على مستوى المنطقة والعالم.