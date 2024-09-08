تكنولوجيا: جهاز Honor MagicBook Art 14 ينطلق للأسواق العالمية بمعالج Core Ultra 7 155H

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor مؤخراً جهاز MagicBook Art 14 للأسواق العالمية بمعالج Core Ultra 7 155H من الجيل الأخير من معالجات إنتل Meteor Lake.

ويتميز جهاز MagicBook Art 14 بشاشة OLED بحجم 14.6 إنش، وجودة عرض 3.1k، كما تدعم الشاشة تعتيم 4320 Hz، ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت.

كما تدعم شاشة الجهاز معايير “TUV Rhineland” لحماية عين المستخدم، مع تعتيم ديناميكي، ونمط e-book لحماية العين من الإجهاد.

ويضم MagicBook 14 Art عدد 2 من منافذ USB فئة A، ومنفذ Thunderbolt 4.0، ومنفذ HDMI 2.1، ومدخل 3.5مم للسماعات.

وللإتصال اللاسلكي يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 7، ويدعم الجهاز بطارية بقدرة 60 Wh، ويتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والذهبي وأيضاً اللون الأخضر.

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