تكنولوجيا: هاتف vivo Y300 Pro ينطلق رسمياً بمعالج SD6 Gen 1 وشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo عن هاتف vivo Y300 Pro من الفئة المتوسطة، بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، وشاشة OLED، وسعر يبدأ من 250 دولار.

يتميز هاتف vivo Y300 Pro بشاشة OLED بحجم 6.77 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة عمق ألوان 10بت، ويصل السطوع في الشاشة إلى 5000 nits مع محتوى HDR.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، ويأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يتميز النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Y300 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 وحجم مستشعر 1/1.95، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، وتتميز كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 6500 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، وينطلق الهاتف بمعايير IP65 في مقاومة الماء والغبار.

ومن المقرر أن يتوفر Y300 Pro بألوان التيتانيوم والأزرق، والأسود إلى جانب اللون الأبيض، بسعر 250 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف.

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