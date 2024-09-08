تكنولوجيا: هاتف Infinix Hot 50 5G ينطلق بمعالج Dimensity 6300 وسعر 120 تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Infinix مؤخراً للأسواق هاتف Hot 50 5G الذي ينطلق برقاقة Dimensity 6300، ومعدل تحديث 120Hz، وسعر 120 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Infinix Hot 50 5G بحجم شاشة 6.7 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 500 nits، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6300، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع ذاكرة إفتراضية 4 جيجا بايت، ويضم الهاتف أيضاً سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Infinix الهاتف بمستشعر Sony IMX582 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع مستشعر أخر لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 18W، على أن ينطلق الهاتف بواجهة XOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، ويتوفر Infinix Hot 50 5G بألوان الأزرق، والأخضر والأسود إلى جانب اللون البنفسجي.

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