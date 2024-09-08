تكنولوجيا: النماذج الرئيسية في هواتف iPhone 16 Pro تأتي بضعف سعة التخزين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث ابل بشكل رسمي غداً لكشف النقاب عن سلسلة هواتف iPhone 16، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على خطط ابل لدعم هواتف iPhone 16 Pro بسعة تخزين مضاعفة في النماذج الرئيسية.

كشفت التفاصيل التي نشرت عبر صفحة “TrendForce” عن أن سعة التخزين في النموذج الرئيسي من هواتف iPhone 16 Pro تأتي بترقية من سعة 128 جيجا بايت إلى 256 جيجا بايت.

ولقد أطلقت ابل النموذج الرئيسي من هاتف iPhone 15 Pro Max العام الماضي بسعة تخزين 256 جيجا بايت، لذا تتوسع ابل هذا العام لتشمل ترقية سعة التخزين إصدار iPhone 16 Pro أيضاً.

ومن المتوقع أن تأتي سعة التخزين الأعلى في إصدارات iPhone 16 Pro مع زيادة في مستوى تسعير النماذج الرئيسية أيضاً.

كما توضح التفاصيل التي جاءت من TrendForce أن الزيادة في مستوى التسعير نتيجة أيضاً لدعم هذه الإصدارات بعدسات “tetraprism” للتكبير التي قدمت في إصدار Pro Max فقط في السلسلة السابقة.

من جانب أخر تدعم ابل إصدارات Pro هذا العام برقاقة معالج A18 Pro التي تأتي بآداء أقوى مقارنة برقاقة A18 التي تدعم الإصدارات الرئيسية.

أيضاً من المتوقع أن يتم ترقية الذاكرة العشوائية في هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus من 6 إلى 8 جيجا بايت رام بهدف دعم مميزات منصة الذكاء الإصطناعي “Apple Intelligenc”.

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