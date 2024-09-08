تكنولوجيا: إطلاق هاتف Tecno Pova 6 Neo 5G في 11 سبتمبر مع العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Tecno مؤخرًا هاتف Tecno Spark Go 1 في الهند بسعر مغري يبلغ 7299 روبية. وتستعد الشركة الآن لإطلاق Pova 6 Neo 5G في الهند.

وعلى ما يبدو، سيتم الكشف عن الهاتف التالي الذي يحمل علامة Pova في 11 سبتمبر في البلاد. يكشف الموقع المصغر أن الجهاز سيحتوي على الكثير من ميزات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لشركة Tecno، فإن Pova 6 Neo هو جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم للارتقاء بكل جانب من جوانب الحياة الرقمية.

توفر مجموعة Tecno AI المتقدمة مجموعة من الميزات التي تعمل على تبسيط المهام وتعزيز الإبداع وإضافة المتعة.

تعمل ميزة AIGC Portrait على تحويل الصور العادية إلى صور رمزية مميزة، بينما تقوم AI Magic Eraser بإزالة أي عناصر غير مرغوب فيها من الصور بسلاسة.

وباستخدام أداة AI Cut Out، يمكن للمستخدمين إنشاء قصاصات بسرعة، مما يجعلها مثالية لإنتاج ملصقات ممتعة.

كما يعمل AI Wallpaper 2.0 على تبسيط عملية العثور على خلفية الشاشة المثالية من خلال إنشاء خيارات بناءً على تفضيلات المستخدم، ويتيح AI Artboard للمستخدمين تحويل رسومات الشعار المبتكرة البسيطة إلى خلفيات رائعة وقطع فنية.

وبالنسبة للمهام المتعلقة بالنص، يعمل Ask AI كأداة متعددة الاستخدامات،حيث يعمل كمولد نص ومحسن ومدقق نحوي لضمان أن كتابتك مصقولة ودقيقة دائمًا.

وأكدت العلامة التجارية أيضًا أن هاتف Pova 6 Neo 5G سيكون أول هاتف في فئته السعرية يتميز بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.

سيكون لدى الهاتف دعم لتكبير المستشعر 3x بدون فقدان، مما سيسمح للمستخدمين بالتكبير دون فقدان الجودة.

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