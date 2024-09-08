تكنولوجيا: ‏Honor تطلق جهاز MagicBook Art 14 Snapdragon Edition المزود بتقنية Qualcomm X Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الإطلاق العالمي لإصدارات Intel MagicBook Art 14، قدمت شركة Honor الآن إصدار MagicBook Art 14 Snapdragon في معرض IFA 2024 في برلين.

يتم تشغيل هذا الطراز الجديد بواسطة معالج Snapdragon X Elite من كوالكوم، مما يمثل خطوة جيدة نحو أجهزة الحواسب المحمولة المعززة بالذكاء الاصطناعي والموفرة للطاقة للمحترفين والمستخدمين العاديين على حدٍ سواء.

يتميز جهاز Honor MagicBook Art 14 Snapdragon Edition بشاشة OLED بحجم 14.6 بوصة ودقة 3.1K (3120 × 2080 بكسل) ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 97 بالمئة، مع الحد الأدنى من الحواف.

يبلغ سمك الحاسب المحمول 10 مم فقط ويزن 1 كجم فقط، مما يجعله واحدًا من أخف أجهزة الحواسب المحمولة المتوفرة.

يأتي الجهاز مصنع من سبائك المغنيسيوم والألومنيوم، مما يساهم في تصميمه خفيف الوزن ومتانته.

ومن الداخل، يتم تشغيل MagicBook Art 14 بواسطة معالج Snapdragon X Elite من كوالكوم مع 12 نواة وتردد أقصى يبلغ 4.0 جيجاهرتز.

وهو يأتي مزودًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت، مقترنة بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت، مما يضمن أداءً سلسًا للمهام المتعددة وأحمال العمل الاحترافية.

توفر وحدة NPU المعززة بالذكاء الاصطناعي في Snapdragon X Elite ما يصل إلى 45 TOPS من قوة الحوسبة AI، مما يسمح للحاسب المحمول بالتعامل مع المهام الصعبة بكفاءة.

والميزة البارزة في MagicBook Art 14 هي نظام OS Turbo 3.0، الذي يعمل على تحسين إدارة الطاقة، مما يتيح ما يصل إلى 15.22 ساعة من تشغيل الفيديو بدقة 1080 بكسل. وهذا يجعلها مثالية للاستخدام الممتد أثناء أيام العمل أو السفر.

ويتميز الحاسب المحمول أيضًا بكاميرا ويب مغناطيسية قابلة للفصل، وهو حل جديد لمخاوف الخصوصية. عند عدم الاستخدام، يمكن تخزين كاميرا الويب بشكل أنيق على جانب الحاسب المحمول.

ويحافظ هذا التصميم على الحواف فائقة النحافة مع الاستمرار في تقديم خيار كاميرا مرن لإجراء مكالمات الفيديو أو إنشاء المحتوى.

قامت شركة Honor بدمج نظام MagicOS الخاص بها الحاسب المحمول، مما يتيح Smart Interconnect للتعاون السلس بين أجهزة Honor.

ويسهل اتصال MagicRing التحكم في الأجهزة المتعددة، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في هواتفهم الذكية والجهاز اللوحي والحاسب المحمول في وقت واحد باستخدام نفس الأجهزة الطرفية.

بالإضافة إلى ذلك، تم الآن دمج ميزة AI Eraser من Honor في الهاتف الذكي Magic V3 في الحاسب المحمول لإزالة عناصر الخلفية غير المرغوب فيها في الصور.

لم تكشف شركة Honor بعد عن أسعار MagicBook Art 14 Snapdragon Edition، ولكن من المتوقع أن يكون السعر تنافسي.

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