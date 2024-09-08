تكنولوجيا: تسريب صورة حقيقية للهاتف الذكي Honor Magic 7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع إطلاق سلسلة Honor Magic 7 في يناير 2025. وفي آخر الأخبار، تم الكشف عن صور واقعية لـ Honor Magic 7 Pro على موقع Weibo من مسرب يحمل اسم المستخدم @旺仔百事通.

ومن الصور المسربة، يمكننا أن نرى أن سلسلة Honor Magic7 ستواصل استخدام شاشة منحنية رباعية متساوية العمق. وتكشف الصور أيضًا أن Honor Magic 7 Pro سيحتوي على نتوء على شكل حبة للكاميرا الامامية ومستشعر إضافي. ومع ذلك، يبدو أن النتوء أصغر قليلاً من ذلك الموجود في Honor Magic 6 Pro.

يحتفظ Magic 7 Pro بالإطار الأوسط المسطح والزوايا الدائرية المماثلة من أسلافه. وتشير الشائعات أيضًا إلى أن الجهاز القادم سيوفر إمكانات تصوير محسنة إلى جانب شاشة محسنة (بنفس دقة 1.5K بالاصدار السابق) وبطارية أنود من السيليكون والكربون عالية الكثافة.

وعند الحديث عن الكاميرات، ترددت شائعات عن قيام شركة Honor باختبار الهاتف باستخدام OmniVision OV50H بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر Sony IMX882 باعتبارهما المستشعرين المقربين الأساسيين والمنظار على التوالي.

من المتوقع أن تطرح شركة Honor لأول مرة وكيلًا جديدًا للذكاء الاصطناعي مع سلسلة Magic 7، والذي قد يضعه كجهاز رئيسي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أو هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ومع انتشار تسريبات التصميم، يبدو أن الإصدار الرسمي لسلسلة Honor Magic 7 أصبح وشيكًا.

ترددت شائعات سابقًا أن السلسلة القادمة سيتم تشغيلها بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 4. وبالنظر إلى إطلاق Snapdragon 8 Gen 4 القادم من كوالكوم في شهر أكتوبر، فمن المحتمل أن تكشف شركة Honor عن سلسلة Magic 7 في نفس الوقت تقريبًا.

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