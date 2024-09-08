تكنولوجيا: تطبيق Google Meet لنظام أندرويد يحصل على واجهة مستخدم جديدة للفيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، أعلنت جوجل أنها ستقوم بترقية تجربة مكالمات الفيديو الشخصية في تطبيق Meet، والآن تم طرح واجهة مستخدم جديدة للجميع على نظام أندرويد.

وعلى ما يبدو، فإن التغيير الكبير هو الفيديو من الحافة إلى الحافة الذي يوفر تجربة أكثر انسيابية وكفاءة في استخدام المساحة.

قامت جوجل بذلك عن طريق إزالة الهوامش التي كانت موجودة حول تصميم خلاصة الفيديو السابق. من الأفضل تجربة هذا التغيير من خلال المحادثات 1:1، ويتم تقديمه أيضًا في الوضع الأفقي.

تروج جوجل لمؤشرات أكثر وضوحًا للمعلومات مثل عنوان الاجتماع في الجزء العلوي، ومع وضع هذه العناصر الآن في حاويات دائرية وعلى شكل حبوب.

يتم الآن أيضًا وضع عناصر التحكم في الاجتماع في حاوية مع تشغيل/إيقاف تشغيل الفيديو، وتبديل الميكروفون، والموجة، والقائمة الكاملة، ثم زر الإنهاء باعتباره العنصر الأخير، الذي يطابق واجهة مستخدم الويب.

والهدف هو توفير تجربة مشاهدة أكثر ثراءً وغامرة. ستشاهد هذا التغيير على الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة التي تعمل بنظام أندرويد.

تأتي واجهة مستخدم Meet الجديدة هذه على اندرويد متاحة الآن لجميع عملاء Google Workspace، والمشتركين الفرديين في Workspace، والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية.

يتبع ذلك خطة جوجل لترقية تجربة مكالمات الفيديو الشخصية خلال الأشهر المقبلة لمطابقة تجربة الاجتماعات القائمة على الارتباط مع المزيد من الميزات المتقدمة، مثل الوضع أثناء التنقل، والتسميات التوضيحية المباشرة، ومشاركة الشاشة، والمزيد من الميزات التعبيرية.

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