تكنولوجيا: شاومي تقدم شاشات G24i و G27Qi للألعاب وإنشاء المحتوى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة شاومي إصدارين جديدين إلى تشكيلة شاشات الألعاب الخاصة بها: G24i و G27Qi. تم تصميم هذه الشاشات لكل من اللاعبين ومنشئي المحتوى، حيث تقدم أداءً قويًا وميزات مفيدة.

تعد G24i الخيار الأكثر ملاءمة لمحدودي الدخل، حيث تتميز بشاشة FHD IPS مقاس 23.8 بوصة مع معدل تحديث 180 هرتز ووقت استجابة 1 مللي ثانية، مما يساعد على توفير لعب سلس عن طريق تقليل ضبابية الحركة. وهناك أيضًا تقنية AMD FreeSync لمنع تمزق الشاشة أثناء اللعب.

وبالنسبة لمنشئي المحتوى، توفر شاشة G24i معايرة الألوان Delta E < 2 لإعادة إنتاج الألوان بدقة، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمهام مثل تحرير الصور.

كما أنها حاصلة على شهادة TÜV Low Blue Light لتقليل إجهاد العين أثناء فترات الاستخدام الطويلة.

وعلى صعيدًا آخر، يأتي إصدار G27Qi، وهو الأكبر بين الاثنين، مع شاشة بحجم 27 بوصة ودقة 2K IPS، مما يوفر دقة أكثر وضوحًا تبلغ 2560 × 1440.

ومثل G24i، هناك معدل تحديث يبلغ 180 هرتز ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية، مما يجعل الشاشة مناسبة للألعاب التنافسية.

تتميز كلا الشاشتين بتصميم أنيق مع حواف نحيفة وحامل مائل لتوفير راحة أفضل.

لم تعلن شركة شاومي بعد عن أسعار أي من الطرازين، لكنها تأتي مع مجموعة جيدة من الميزات لجمهورها المستهدف.

تحتوي الميزات الأخرى على عصا تحكم مع G24i لتسهيل التنقل في القائمة ومجموعة متنوعة من المنافذ، مثل HDMI و DisplayPort ومقبس سماعة الرأس.

في حين توفر شاشة G27Qi إمكانية اتصال مماثلة، إلى جانب منافذ USB إضافية للأجهزة الطرفية.

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