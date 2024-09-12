شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تبنى قاعدة قمرية فى القطب الجنوبى بحلول عام 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم الصين إنشاء قاعدة قمرية في القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2035، حيث ينقسم المشروع إلى مرحلتين رئيسيتين، هذه المبادرة الطموحة، التي تقودها الصين بدعم من روسيا، هي جزء من برنامج محطة أبحاث القمر الدولية (ILRS)، وستتضمن الخطة، التي تم تحديدها مبدئيًا في يونيو 2021، بناء قاعدة قمرية آلية أساسية، تتطلب خمسة إطلاقات صاروخية فائقة الثقل بين عامي 2030 و2035.

في مؤتمر استكشاف الفضاء العميق الدولي الأخير الذي عقد في آنهوي في 5 سبتمبر، كشف وو يان هوا، كبير مصممي مشروع استكشاف الفضاء العميق الصيني، عن مزيد من التفاصيل حول الخطة، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول عام 2035، مع نموذج أكثر توسعًا مقررًا في حوالي عام 2050، وسيشهد هذا تطوير شبكة شاملة لمحطات القمر، وسوف يستخدم محطة المدار القمري كمحور مركزي وينشئ عقد استكشاف عند خط الاستواء القمري والجانب البعيد من القمر.

شبكات الطاقة والاتصالات

من المتوقع أن يتم تشغيل ILRS بمزيج من المولدات الشمسية والنظائر المشعة والنووية، وستشمل الشبكة روابط اتصال بين الأرض والقمر وأنظمة اتصالات عالية السرعة على سطح القمر، ويهدف المشروع أيضًا إلى نشر مركبات قمرية مثل القادوس والمركبات طويلة المدى غير المأهولة والمركبات المأهولة، المضغوطة وغير المضغوطة.

الشراكات والتعاون العالمي

خلال المؤتمر، أُعلن أن السنغال أصبحت الدولة الثالثة عشرة التي تنضم إلى المشروع، وبينما تقود الصين وروسيا ILRS، تقود الولايات المتحدة برنامج Artemis، الذي يسعى إلى إنزال رواد الفضاء على القمر في السنوات القادمة، وتهدف كلتا الدولتين إلى تحقيق هذا الهدف بحلول نهاية العقد.

بالإضافة إلى استكشاف القمر، أبرز وو أن ILRS سيمهد الطريق أيضًا لمهام مأهولة مستقبلية إلى المريخ.