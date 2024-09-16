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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف‏ Google Pixel 9 و iPhone 16

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القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق تشكيلة هواتف Google Pixel الجديدة، والتي تضم Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL ، بالإضافة إلى Pixel 9 Pro Fold وهو ثاني جهاز قابل للطي من الشركة،  لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 16 كما يلى:

Google Pixel 9

المعالج: جوجل موتر G4 

وحده المعالجة المركزية CPU: ثماني النواة 

معالج الرسوميات (GPU) : الخالدون G715 

الذاكرة الخارجية: لا التخزين والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام 

نوع الشاشة: أموليد 

حجم الشاشة: 6.3 بوصة 

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل, 

الكاميرا الخلفية : 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل

 كاميرا الامامية : 10 ميجابكسل

 البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة.

iPhone 16

المعالج: سداسي النواة Apple A18 Pro بتكنولوجيا 3 نانو

التخزين / الرام: 128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

الكاميرا: خلفية 48+12 م.ب

الكاميرا الامامية 12 م.ب

الشاشة: 6.1 بوصة بدقة 1179x2556 بكسل بها نوتش

نوع الشاشة : LTPO Super Retina XDR OLED

نظام التشغيل: iOS 18

البطارية: 3561 مللي أمبير

الوزن : 227 جرام

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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