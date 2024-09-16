شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف‏ Google Pixel 9 و iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق تشكيلة هواتف Google Pixel الجديدة، والتي تضم Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL ، بالإضافة إلى Pixel 9 Pro Fold وهو ثاني جهاز قابل للطي من الشركة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 16 كما يلى:

Google Pixel 9

المعالج: جوجل موتر G4

وحده المعالجة المركزية CPU: ثماني النواة

معالج الرسوميات (GPU) : الخالدون G715

الذاكرة الخارجية: لا التخزين والرام: 128 جيجا بايت 8 جيجا رام

نوع الشاشة: أموليد

حجم الشاشة: 6.3 بوصة

دقة الشاشة: 1080 × 2400 بكسل,

الكاميرا الخلفية : 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل

كاميرا الامامية : 10 ميجابكسل

البطارية: ليثيوم أيون 4355 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة.

iPhone 16

المعالج: سداسي النواة Apple A18 Pro بتكنولوجيا 3 نانو

التخزين / الرام: 128/256/512 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

الكاميرا: خلفية 48+12 م.ب

الكاميرا الامامية 12 م.ب

الشاشة: 6.1 بوصة بدقة 1179x2556 بكسل بها نوتش

نوع الشاشة : LTPO Super Retina XDR OLED

نظام التشغيل: iOS 18

البطارية: 3561 مللي أمبير

الوزن : 227 جرام