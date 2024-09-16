الشارقة - اميمة ياسر - قال خبير المناخ المصري تحسين شعلة إن الشتاء المقبل سيكون الأشد قسوة على مصر بسبب ظاهرة اللانينا.

وظاهرة اللانينا عبارة عن التحول الكامل بدلًا من ارتفاع درجات الحرارة في المحيط الهادي بمعدل من نصف إلى درجة وتشهد انخفاضًا ملحوظًا بمعدل من نصف إلى واحد درجة.

وأضاف شعلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة أن الشتاء المقبل سيكون الأكثر برودة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الدرجات العظمى في بعض الأوقات إلى ثماني درجات مئوية، في حين ستكون الصغرى صفر درجة مئوية.

وأشار إلى أن الدول تبحث عن حلول للفوضى المناخية، موضحًا أن الكثير من الدول تعاني من الجفاف وتستخدم الاستمطار للمساعدة في إيجاد بيئة مغايرة، بسبب تغير المناخ.

ولفت إلى أن الاستمطار يتم باستخدام كلوريد الصوديوم والبوتاسيوم والفضة والرصاص مع استخدام طائرات لرش هذه المواد، محذرا من أن هذه المواد ليست صديقة البيئة، وتكون فيما بعد لها تأثير سلبي على البيئة.