شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق ديسكورد يطلق تشفيرًا شاملاً لمكالمات الصوت والفيديو والان مع تفاصيل الخبر

طرح تطبيق ديسكورد تشفير جديد شامل لكل من مكالمات الصوت والفيديو على منصته ، وسيتم تطبيق التقنية على المكالمات الواردة من الرسائل المباشرة والرسائل المباشرة الجماعية والقنوات الصوتية وبث Go Live.

وقام Discord بتفصيل التكنولوجيا وأهدافها فيما يتعلق بالتشفير الشامل (E2EE) في منشور بالمدونة ، ويدعم عملاء سطح المكتب والأجهزة المحمولة بالفعل الترقية الجديدة، ومن المفترض أن يحصل باقي العملاء على الميزة في العام المقبل.

ركزت الشركة على الشفافية من خلال بروتوكولات E2EE الخاصة بها، وأتاحت الكثير من المعلومات عنها للعامة، ويعد Discord أيضًا بأنه لا ينبغي أن تكون هناك تضحيات لاستدعاء الجودة مع إضافة E2EE، وأحد الاستثناءات الملحوظة لبروتوكول التشفير هو الرسائل ، وقال Discord إن هذا يعني أن الرسائل لا تزال تندرج ضمن قواعد الإشراف على المحتوى الخاصة بالشركة.

وأصبح هذا النوع من التشفير الشامل شائعًا بشكل متزايد على مر السنين ، ليس من غير المعتاد رؤيته كخيار أو كإعداد افتراضي جديد للمستخدمين على منصات مثل Signal وWhatsApp وZoom.



من الجدير بالذكر، ديسكورد هو تطبيق اتصالات مجاني يتيح لك مشاركة الدردشة الصوتية والمرئية والنصية مع الأصدقاء ومجتمعات الألعاب والمطورين.

