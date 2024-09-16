تكنولوجيا: فتح الصندوق لساعة Huawei Watch GT 5 الذكية قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 19 من سبتمبر لكشف النقاب عن ساعة Huawei Watch GT 5 الذكية، ولقد إستعرض مقطع فيديو تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

تظهر ساعة Watch GT 5 الذكية المرتقبة من هواوي بتصميم دائري، وإطار متدرج، ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية بأحجام 46 و42مم، لذا سيكون النموذج الأصغر أكثر إتساعاً بنسبة بسيطة مقارنة بإصدار العام الماضي.

أيضاً من المتوقع أن تأتي ساعة Huawei Watch GT 5 الذكية بشاشة OLED بحجم 1.43 إنش في النموذج الأكبر و 1.32 إنش في النموذج الأصغر.

كما تشير التوقعات إلى أن التغيير الأكبر في الجيل الجديد من ساعات هواوي الذكية سيكون في نظام المراقبة الجديد “TruSense” والذي يتضمن مراقبة ورصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، كما يدعم النظام قياس ضغط الدم، وحرارة الجسم.

ولقد أضافت هواوي تحسينات على المستشعرات في ساعة GT 5 الذكية القادمة، مع تحسينات في خوارزمية جمع البيانات، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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