علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: فتح الصندوق لساعة Huawei Watch GT 5 الذكية قبل الإعلان الرسمي

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 19 من سبتمبر لكشف النقاب عن ساعة Huawei Watch GT 5 الذكية، ولقد إستعرض مقطع فيديو تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

تظهر ساعة Watch GT 5 الذكية المرتقبة من هواوي بتصميم دائري، وإطار متدرج، ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية بأحجام 46 و42مم، لذا سيكون النموذج الأصغر أكثر إتساعاً بنسبة بسيطة مقارنة بإصدار العام الماضي.

أيضاً من المتوقع أن تأتي ساعة Huawei Watch GT 5 الذكية بشاشة OLED بحجم 1.43 إنش في النموذج الأكبر و 1.32 إنش في النموذج الأصغر.

كما تشير التوقعات إلى أن التغيير الأكبر في الجيل الجديد من ساعات هواوي الذكية سيكون في نظام المراقبة الجديد “TruSense” والذي يتضمن مراقبة ورصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم SpO2، كما يدعم النظام قياس ضغط الدم، وحرارة الجسم.

ولقد أضافت هواوي تحسينات على المستشعرات في ساعة GT 5 الذكية القادمة، مع تحسينات في خوارزمية جمع البيانات، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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