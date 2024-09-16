تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تؤكد خطط شاومي لإطلاق هواتف Redmi Note 14 Pro 5G وPOCO X7 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت سلسلة هواتف Redmi Note 14 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تؤكد أحدث التفاصيل على خطط العملاق الصيني لإطلاق هواتف Redmi Note 14 Pro 5G وPOCO X7 قريباً للأسواق.

رصد هاتفي Redmi Note 14 Pro 5G وPOCO X7 اليوم في قاعدة بيانات IMEI، حيث يظهر الهاتفين بنفس المواصفات تقريباً، لذا تشير التوقعات إلى أن POCO X7 ينطلق في أسواق أخرى بعلامة Redmi Note 14 Pro 5G التجارية.

من جانب أخر يختلف هاتفي Note 14 Pro 5G وPOCO X7 في إعدادات الكاميرة، حيث تهدف شاومي لإطلاق POCO X7 للأسواق بمستوى تسعير أقل.

ولقد سجل الهاتفين في منصة IMEI برمز “amethyst”، كما ينطلق الهاتفين برقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 3، وهي ترقية كبيرة مقارنة بهاتف Note 13 Pro 5G الذي جاء برقاقة Snapdragon 7s Gen 2 والتي تم إنتاجها عبر شركة سامسونج، بينما تم إنتاج رقاقة Snapdragon 7s Gen 3 عبر شركة TSMC.

أيضاً ظهر Redmi Note 14 Pro 5G في التسريبات بنموذج رقم 24090RA29G، بينما جاء هاتف POCO X7 بنموذج رقم 24095PCADG.

كما أكدت التفاصيل التي جاءت من منصة 3C على أن هاتف Note 14 Pro 5G يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وهي ترقية أخرى مقارنة بهاتف شاومي السابق الذي يدعم الشحن السريع بقدرة 33W.

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