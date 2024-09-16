شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى: شركات Epic Games وEA وغيرهما يخدعون الشباب بعملات داخل اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

قدمت هيئة مراقبة المستهلك الأوروبية شكوى ضد ناشري الألعاب بشأن ممارسات العملة الخادعة المزعومة داخل اللعبة، وقالت "منظمة المستهلك الأوروبية" BEUC أنها حددت حالات تم فيها تضليل اللاعبين لإنفاق الأموال وتدعو إلى بيئات لعب آمنة.

وتشير المنظمة إلى أن المستهلكين غير قادرين على رؤية التكلفة الحقيقية للعناصر الرقمية عندما يتم تسعيرها بعملات داخل اللعبة، وتقول أن المشتريات يجب أن تُعرض دائمًا بأموال حقيقية، حيث أن الأطفال معرضون بشكل خاص لمثل هذه الخدع.

وصرح المدير العام لـ BEUC "أوغستين رينا" أن العملات داخل اللعبة تخدع المستهلكين والأطفال عمدًا، ويُزعم أن الشركات تدرك جيدًا أنها تستخدم الحيل لإغراء الأطفال بإنفاق المزيد.

وتشمل شركات صناعة الألعاب المذكورة في الشكوى: Activision Blizzard التابعة لمايكروسوفت وMojang Studios وSupercell وUbisoft وEpic Game وEA، وتزعم Video Games Europe، التي تضم أعضاءً مثل Epic Games ومعظم شركات صناعة الألعاب الأخرى التي تعرضت للانتقاد، أن المستهلكين مطلعون بالفعل على العملات داخل اللعبة، وفقًا لبيان "VideoGames Europe" فإن مدونة قواعد السلوك PEGI تطلب بالفعل من المطورين التأكد من أن التكلفة في العالم الحقيقي واضحة وغير غامضة، حتى إذا قمت بالشراء بعملة داخل اللعبة.

كما كان استخدام العملات المشتراة بأموال حقيقية أمرًا مثيرًا للجدل منذ فترة طويلة، خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين الأصغر سنًا، في عام 2022، فرضت لجنة التجارة الفيدرالية غرامة على شركة Epic Games لتمكين الأطفال من شراء العملات داخل اللعبة دون موافقة الوالدين حتى عام 2018.