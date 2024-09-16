شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة Unknown 9 Awakening.. رحلة إلى عالم الغموض والأكشن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من القرر صدور لعبة الأكشن والمغامرة Unknown 9 Awakening في 18 أكتوبر المقبل، وسط توقعات بتجربة مميزة لعشاق ألعاب الحركة والقتال.تنقلك اللعبة إلى عالم من الغموض واكتشاف الألغاز المخفية، لتلعب بشخصية "هارونا" التي تحاول أن تنتقم لمقتل معلمها من تلميذ آخر، وستأخذها الأحداث إلى كشف أسرار منظمة ظلامية، وفقًا لموقع "truegaming".

توفر "Unknown 9 " تجربة كاملة من حيث سرد القصة عبر وسائط متعددة والقصص المصورة و الرواية، وربط عوالمها ببعض عبر شخصيات مختلفة فيها.



المغامرات والأكشن

تتميز اللعبة بجمال المكان والتفاصيل، فهي بيئة تعج بالحياة وسط أحداث من المغامرات والأكشن، وتعتمد أيضا على أسلوب التسلل واستخدام قدرات "هارونا" الخارقة.

تستطيع استخدام قدرة الاختفاء لكي تصبح غير مرئي وبالتالي القضاء على الأعداء، وكذلك قدرة "هارونا" على نقل روحها إلى جسد الأعداء والتحكم فيهم لفترة قصيرة.