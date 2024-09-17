شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أندرويد قد يجدون صعوبة فى تحميل التطبيقات الجانبية.. ماذا يعنى ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

سيجد مستخدمو أندرويد قريبًا صعوبة في تحميل التطبيقات من متاجر ومصادر التطبيقات الأخرى، وهو الأمر الذي اشتهرت به المنصة بسبب طبيعتها مفتوحة المصدر، حيث قدمت جوجل واجهة برمجة التطبيقات (API) لمطوري أندرويد، مما يمنحهم تحكمًا معززًا في عملية تنزيل تطبيقاتهم كما ورد.

تشتمل واجهة برمجة التطبيقات هذه، التي يطلق عليها اسم "Play Integrity"، على ميزة تفرض على المستخدمين تنزيل التطبيق حصريًا من متجر Google Play، وبالتالي منع التحميل الجانبي.

تقوم واجهة برمجة التطبيقات (API) بتقييم حالة التطبيق، وإذا تم اعتباره "غير مرخص"، فيمكنه تقييد عمل التطبيق على جهاز أندرويد، حيث تمت إضافة هذه الميزة الجديدة مؤخرًا إلى Play Integrity API لنظام أندرويد، والتي تم الكشف عنها لأول مرة في مايو في Google I/O 2024 لنظام أندرويد.

تدعي جوجل أن واجهة برمجة التطبيقات (API) تتحقق من أن "التفاعلات وطلبات الخادم تأتي من تطبيق ثنائي أصلي يعمل على جهاز أندرويد أصلي".

وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority ، تسمح الوظيفة الجديدة لواجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين بتراكب مربع حوار جديد ينص على "احصل على هذا التطبيق من جوجل بلاي" إذا تم تحميل البرنامج من مصدر خارجي.

ويمكن للمستخدمين إعادة تثبيت البرنامج من متجر جوجل بلاي عن طريق اختيار خيار التثبيت من بلاي، وفقًا للتقارير، فإن هذا يستبدل النسخة المحملة بالنسخة الرسمية.

في منشور على إكس، كشف Tipster AssembleDebug أن ChatGPT – برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ OpenAI والمدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI) – هو أحد أبرز التطبيقات التي بدأت للتو في تمكين هذه الإمكانية.

وفي الوقت نفسه، فإن Tesco وBeyBlade X هما تطبيقان آخران تم الإبلاغ عنهما.

يقال إن Play Integrity API ستوفر "مخاطر الوصول إلى التطبيق" كميزة جديدة أخرى، بالإضافة إلى حظر التطبيقات التي يتم تحميلها بشكل جانبي.

وإذا قام المستخدم بتثبيت أي تطبيقات يمكنها التحكم في الجهاز أو تسجيل ما هو موجود على شاشته، فيمكن لهذه الوظيفة تأكيد ذلك. وقد يطلب البرنامج بعد ذلك من المستخدمين الخروج منه، مما يحميهم من التطبيقات الخطيرة التي قد تسجل شاشتهم عند استخدامهم لبرامج حساسة.

ومع ذلك، لن يؤدي كل تطبيق يلبي المتطلبات إلى ظهور إشعار جديد بمخاطر الوصول.