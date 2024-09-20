شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح تغيير صور قائمة التشغيل.. اعرف الميزة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يعمل موقع يوتيوب على إضافة ميزة جديدة لقوائم التشغيل، وهى القدرة على إضافة الصور المصغرة، وفى الوقت الحالى، يمكنك استخدام أى صورة كصورة مصغرة لمقاطع الفيديو الخاصة بك، ولكن هذا ليس خيارًا لقوائم التشغيل، لذلك تم إضافة ذلك للقوائم.



ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تختار قوائم تشغيل الفيديو على منصة الوسائط الاجتماعية الصورة المصغرة تلقائيًا من أول مقطع فيديو فى قائمة التشغيل، ولا يمكنك تغيير هذه الصورة المصغرة إلا إذا نقلت مقطع فيديو مختلفًا إلى أعلى قائمة التشغيل.



سيتغير هذا الآن مع أحدث تحديث لتطبيق يوتيوب، ويعمل موقع YouTube على إضافة هذه الميزة منذ فترة، وقد تم رصدها لأول مرة فى كود تطبيق YouTube فى شهر يونيو، وهى متاحة الآن للمستخدمين الذين يستخدمون إصدار YouTube 19.37.35.



ومع ذلك، هناك بعض القيود الغريبة على التنفيذ، أولًا، لكى تتمكن من إضافة صورة مصغرة إلى قائمة التشغيل الخاصة بك، يجب التحقق من حسابك، وهذا يعنى إلى حد كبير أن معظم الأشخاص لن يحصلوا على الميزة على الفور، أو سيتعين عليهم التحقق من رقم هاتفهم على يوتيوب للوصول إليها.



إذا اخترت التحقق من رقم هاتفك، فيجب أن تحصل على زر جديد به أيقونة قلم رصاص فى الزاوية اليمنى السفلية من الصور المصغرة لقائمة التشغيل، وعند الضغط فوقه، يمكنك فتح قائمة تحرير.



تمنحك قائمة التحرير فى الأساس خيار إنشاء صورة مصغرة باستخدام الذكاء الاصطناعى أو إزالة الصورة المخصصة، ومن الغريب أنه لا يمكنك تحميل صورة مخصصة، لذا لا يمكنك حقًا اختيار صورة تعجبك.



يعمل بشكل مشابه لميزة إنشاء غلاف الألبوم المدعوم بالذكاء الاصطناعى والمتاحة حاليًا لقوائم التشغيل فى YouTube Music، فعند تحديد سمة، تحصل على صور عينة تم إنشاؤها بناءً على مطالبة، ويمكنك تعديل أجزاء من المطالبة بالضغط فوق النص، ولكن لا يمكنك استخدام المطالبة المخصصة فى هذه اللحظة، ويمكنك أيضًا استخدام زر عشوائى لمجموعة جديدة من الصور.