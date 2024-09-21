شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول اختبارات متانة لهاتف iPhone 16 Pro تظهر جانبًا سلبيًا للحواف الرقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح هاتفا iPhone 16 وiPhone 16 Pro متاحا الآن، وهو ما دفع العديد لإجراء اختبارات عليها، ومن ضمنها اختبار المتانة، حيث تم تعريض الهواتف لاختبارات السقوط واختبارات السكين.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فخلال اختبار المتانة الذى تم إجراؤه على الهاتف، تمت ملاحظة جانب سلبي محتمل في المتانة للحواف الرقيقة لهاتف iPhone 16 Pro أثناء اختبارات السقوط، فعند السقوط على الجانب، يبدو أن التأثير مباشر أكثر على وظائف الشاشة، على الرغم من أن الشاشة نفسها لا تتحطم أو تتشقق.

وفي هاتف iPhone 16 Pro، يوجد هناك مشكلة لأن الحواف رقيقة للغاية، لذا، عندما تتعرض لشيء مثل تأثير الزاوية أو شيء يلمس بالكاد حافة الشاشة، فإن الشاشة الخاصة بهاتف 16 Pro كانت هشة للغاية وأكثر وضوحًا من تلك الموجودة في هاتف 15 Pro.

وخلال الاختبارات الإضافية، تم العثور أيضًا على أن الضرر الذي لحق بهاتف iPhone 16 Pro كان "أقل حدة بشكل عام" عند مقارنته بهاتف iPhone 15 Pro.

كما نشر موقع TechRax اختبارًا للمتانة مع هاتف iPhone 16 Pro، حيث تم استخدام مطرقة وسكين في الجهاز الجديد، وكما هو متوقع، لا توجد اختلافات ملحوظة كثيرة هنا مقارنة بأجهزة iPhone من السنوات السابقة، إذا استخدمت سكينًا في حواف التيتانيوم الخاصة بهاتف iPhone 16 Pro، فسوف تخدش في النهاية، وإذا ضربت الجزء الخلفي من الجهاز بمطرقة، فسوف يتحطم في النهاية، وإذا ضربت شاشة هاتف iPhone 16 Pro بمطرقة، فسوف تتحطم أيضًا.