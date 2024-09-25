شكرا لقرائتكم خبر عن "Undefeated: Genesis".. كل ما تريد معرفته عن لعبة الأكشن المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر عشاق ألعاب الأكشن والحركة، لعبة الأبطال الخارقين Undefeated: Genesis، إذ ستتوفر نسخة تجريبية من اللعبة في معرض Tokyo Game Show المقام حاليًا، فيما ستصدر اللعبة للحاسب الشخصي عام 2026.



قوى خارقة

وتعد Undefeated: Genesis لعبة حركة للأبطال الخارقين تمكنك من التحليق بحرية عبر سماء عالم فضائي وإطلاق العنان لقوى مذهلة، لتقضي على أعداء عمالقة في بيئات ضخمة باستخدام قدراتك، وفقًا لمنصة "steam" للألعاب.تدور أحداث اللعبة في إطار طالب جامعي يعيش حياة تقليدية، ولكن عندما يضرب نيزك يستيقظ على كوكب غامض ويكتشف أنه مُنح قوى خارقة.وكان لهذا الكوكب ذات يوم حضارة أكثر تقدمًا بكثير من حضارة الأرض، لكن حادث انفجار ضخم دمره قبل قرون، مما جعله يعاني من طفرات مدمرة، لذلك يخوض اللاعب تجربة الدفاع عن الناجين المتبقين في هذا العالم وتخليص الكوكب من آفته العنيفة والكارثية.