تكنولوجيا: تسريب فيديو ترويجي لجهاز Galaxy Tab S10 والذي يركز على الذكاء الاصطناعي والمتانة والأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان شركة سامسونج تواجه يومًا سيئًا مع التسريبات. أولاً، تم الكشف عن سعر Galaxy Tab S10، ثم سعر Galaxy S24 FE، والآن ظهر فيديو ترويجي للأجهزة اللوحية الجديدة.

يُظهر الفيديو ما ينبغي أن تكون ميزات الذكاء الاصطناعي المألوفة الآن؛ دائرة للبحث (باستخدام قلم S Pen، بالطبع)، وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى رسومات الشعار المبتكرة (مرة أخرى باستخدام قلم S Pen)، ويوجد الآن زر AI على الجهاز.

هذا وبالإضافة إلى غطاء لوحة المفاتيح (على غرار أجهزة الحواسب المحمولة Galaxy Book الجديدة).

يمكنك إلقاء نظرة فاحصة على زر الذكاء الاصطناعي في الصور التي تم تسريبها مسبقًا للوحات المفاتيح الجديدة.

https://x.com/mysterylupin/status/1838701797583593609?s=46

وتمامًا مثل طرازات 2023، ستكون أجهزة Galaxy Tab S10 الجديدة مقاومة للغبار والماء. كما أنها تدعم ميزة الشاشة الثانية المعتادة التي تتيح لك استخدام الجهاز اللوحي كشاشة إضافية لجهاز الكمبيوتر الشخصي أو الحاسب المحمول الذي يعمل بنظام Windows.

سيبدأ سعر جهاز Galaxy Tab S10+ من 1000 دولار (دعم Wi-Fi وسعة 256 جيجابايت) و Tab S10 Ultra بسعر 1200 دولار (أيضًا بدعم Wi-Fi بسعة 256 جيجابايت). ستكون هناك إصدارات 5G بالطبع، لكن أسعارها لم تتسرب بعد. ويبدو انه لن يكون هناك إصدار قياسي هذا العام.

لم تؤكد شركة سامسونج ذلك رسميًا، ولكن من المتوقع أن يتم الكشف عن الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S10 و Galaxy S24 FE في 3 أكتوبر (أي يوم الخميس من الأسبوع المقبل).

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