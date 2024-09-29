شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. Android TV سيتوقف عن دعم Google Meet والان مع تفاصيل الخبر

يكشف تقرير، عن أنه قد يتم إزالة Google Meet قريبًا من منصة Android TV، مما يترك المستخدمين يبحثون عن حلول بديلة لاحتياجاتهم من مكالمات الفيديو، وتنبع هذه الأخبار من تفكيك APK لأحدث تحديث لـ Google Meet، والذي كشف عن سلاسل التعليمات البرمجية التي تشير إلى رحيل التطبيق.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن الرسالة داخل التعليمات البرمجية واضحة: "قريبًا لن تتمكن من استخدام Google Meet على جهاز Android TV الخاص بك لإجراء مكالمات"، ويبدو أن التطبيق سيتم إزالته تمامًا، وليس فقط إعادة استخدامه لوظائف أخرى.

في حين لم تصدر جوجل إعلانًا رسميًا حول هذا التغيير، لم يتم تحديث وثائق الدعم الخاصة بها لإعداد Google Meet Calling على Android TV أيضًا، مما يشير إلى توقف التطبيق.

لا يزال الجدول الزمني الدقيق لإزالة Google Meet من Android TV غير واضح، ولا تحدد سلاسل التعليمات البرمجية تاريخًا، مما يترك المستخدمين في حالة من الترقب حول متى سيحتاجون إلى العثور على بدائل.

ومع ذلك، بالنظر إلى وضوح الرسالة والإجراءات السابقة التي اتخذتها جوجل، فمن المحتمل أن يكون رحيل التطبيق وشيكًا.

وهذه الأخبار ستخيب آمال العديد من مستخدمي Android TV الذين يعتمدون على Google Meet لإجراء مكالمات الفيديو، حيث سيفتقدون راحة إجراء اجتماعات افتراضية أو التواصل مع أحبائهم مباشرة من أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.