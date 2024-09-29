شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ChatGPT وما أبرز مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهد عالم التكنولوجيا تطورات هائلة في السنوات الأخيرة، وكان من أحدثها ظهور ChatGPT روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يكون مساعدك الشخصي في العديد من المهام، فإليك استخدامات ChatGPT وكيفية الاستفادة من مميزاته العديدة وفقا لموقع zdnet.

ما هي استخدامات ChatGPT؟

يوفر ChatGPT العديد من الوظائف بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة البسيطة، حيث يمكن لـ ChatGPT تأليف المقالات وإجراء محادثات فلسفية وإجراء عمليات حسابية وحتى الترميز لك، فتعددت استخدامات شات جي بي تي منها:

- كتابة مقال

- إنشاء تطبيق

- كتابة التعليمات البرمجية

- إنشاء سيرتك الذاتية

- كتابة صيغ Excel

- تلخيص المحتوى

- كتابة خطاب تقديمي

- بدء عمل تجاري على Etsy

- إنشاء مخططات وجداول

- تصفح الويب

- إنشاء مساعدي ذكاء اصطناعي مخصصين

- تحليل ملفات PDF

- رقمنة الملاحظات المكتوبة بخط اليد

- كتابة برامج تشغيل Arduino

كيف يمكنك الوصول إلى ChatGPT؟

عند طرح OpenAI لـ ChatGPT كانت OpenAI تطالب بتسجيل الدخول إلى ChatGPT كشرط لفتح المحادثة، ولكن بدء من ابريل 2024، توقفت OpenAI عن مطالبتك بتسجيل الدخول فالآن يمكنك الوصول إلى ChatGPT ببساطة عن طريق زيارة Chat openai com دون تسجيل الدخول، انا في حالة رغبت في تسجيل الدخول فيمكنك استخدام تسجيل الدخول الحالي الخاص بك على Google.

وبمجرد زيارة الموقع، يمكنك البدء في الدردشة مع ChatGPT من خلال طرح سؤال، مثل ما تفعله مع Google، فيمكنك طرح أكبر عدد تريده من الأسئلة، ولا يزال إنشاء حساب OpenAI يوفر بعض الامتيازات، مثل حفظ ومراجعة سجل الدردشة الخاص بك، والوصول إلى التعليمات المخصصة، والأهم من ذلك، الحصول على وصول مجاني إلى GPT-4o.

هل يوجد تطبيق ChatGPT؟

يوفر OpenAI تطبيق ChatGPT الرسمي لمستخدمي الايفون والاندرويد، ولكن تأكد من تنزيل تطبيق OpenAI، حيث يتم إدراج العديد من التطبيقات المقلدة المزيفة في متجر تطبيقات ابل ومتجر Google Play والتي لا تتبع OpenAI.

هناك أيضًا تطبيق ChatGPT لنظام MacOS، والذي يتيح لك الوصول إلى chatbot بسرعة عبر اختصار لوحة المفاتيح، وكان تطبيق Mac متاحًا في البداية فقط لمشتركي ChatGPT Plus، لكن OpenAI جعلته متاحًا مؤخرًا لجميع المستخدمين.

هل يتوفر ChatGPT مجانًا؟

اتاحت OpenAI ميزة استخدام ChatGPT مجانا، بغض النظر عن الغرض الذي تستخدمه من أجله، بما في ذلك الكتابة والترميز وأكثر.

كما يوجد خيار اشتراك ChatGPT Plus، بتكلفة 20 دولارًا شهريًا، والذي يمنحك نموذج الاشتراك المدفوع امتيازات إضافية، مثل الوصول الأولوية إلى GPT-4o وDALL-E 3 وأحدث الترقيات على الرغم من أن سعر الاشتراك قد يبدو مرتفعًا، إلا أنه نفس مبلغ Microsoft Copilot Pro وGoogle One AI Premium، وهما عروض الذكاء الاصطناعي المدفوعة من ميكروسوفت وجوجل.