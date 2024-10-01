تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هاتف ThinkPhone 25 بسعر 499 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا رسمياً عن هاتف ThinkPhone 25 الذي يستهدف دعم المستخدمين في مجال العمل، ويتوفر بسعر 499 يورو.

يتميز هاتف ThinkPhone 25 بشاشة pOLED بحجم 6.36 إنش، ويدعم معدل تحديث 120Hz، كما تتميز الشاشة بجودة عرض 1220 بيكسل، وتأتي بطبقة حماية من زجاج “Gorilla Glass 7i”.

ويتكامل هاتف ThinkPhone 25 مع أجهزة الحاسب المقدمة من Lenovo وأجهزة موتورولا اللوحية بمستوى أعلى، كما يدعم الهاتف مزامنة المحتوى مع الأجهزة بشكل تلقائي، مع دعم مشاركة الفارة، ولوحة المفاتيح، ومزامنة الإشعارات، كما سيتاح إستخدام الهاتف ككاميرة webcam لأجهزة الحاسب.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف 5 سنوات من تحديث النظام، وتحديث برمجيات الحماية حتى عام 2029، وتمتد معايير الحماية لدعم المستخدمين بالكشف عن البرامج الضارة، وأيضاً حماية شبكات Wi-Fi.

ويتوفر ThinkPhone 25 باللون الأسود فقط، كما يتميز بتصميم من ألياف الأراميد وإطار بلاستيكي، ويدعم الهاتف معايير IP-68 وشهادة MIL-STD 810H.

كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7300، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق ThinkPhone 25 بمستشعر LYTIA 700C رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري، كما تتضمن الإعدادات مستشعر telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يدعم هاتف موتورولا الجديد بطارية بقدرة 4310 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 68W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، ويتوفر ThinkPhone 25 بسعر 499 يورو بدءاً من شهر نوفمبر.

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