ظهرت النتائج الآن.. رابط وخطوات استخراج نتيجة القدرة المعرفية ١٤٤٦ المحوسب قياس

الرياض - أميرة القحطاني - اختبار القدرات المعرفية من قياس هو واحد من الاختبارات المهمة ضمن اختبارات قياس للمؤسسة العامة للتقويم والتدريب في المملكة العربية السعودية والذي يركز على القدرات العقلية للطالب مما يمنح معيار عادل للقبول في الجامعات والكليات.، حيث يقيس إمكانات التعلم لدى الطالب بدلاً من قياس ما تعلمه بالفعل، في جوانب رئيسية هي القدرة اللفظية القدرة الكمية، القدرة الاستدلالية، نتائج هذا الاختبار تعرض على بوابة قياس الالكترونية، ولأن هذه النتائج ستحدد إمكانية الالتحاق بالجامعات المرموقة، تترقب الأوساط الطلابية صدور النتائج ففي كل دقيقة تمر تزداد الآمال والتوقعات، لذا نضع في الشرح المرفق عبر موقع الخليج 365 الاخباري حول الخطوات المؤكدة لاستخراج نتيجة القدرة المعرفية عن طريق رقم الهوية فتابعوا الآتي.

رابط القدرة المعرفية

أفتح المتصفح الخاص بك وأدخل عنوان الموقع الالكتروني في شريط العناوين https://e-services.qiyas.sa واضغط enter أدخل رقم السجل المدني وإتمام تعليمات الدخول عبر بوابة نفاذ الموحدة. البحث عن الاختبارات المسجلة ومنها تحديد ايقونة “نتائج” ضمن تبويب الصفحة الرئيسية. البحث عن القدرة المعرفية من القائمة المنسدلة والضغط عليه مباشرة. ثم ينقر الطالب على أيقونة بحث أخيرا انقر على مربع “تفاصيل” ليقوم النظام بعرض معلومات كاملة للنتيجة وآليات حساب الدرجات.

وبالخطوات التفصيلية المذكورة أعلاه يتحقق للطالب الاستعلام بشكل صحيح عن نتيجة اختبار القدرة المعرفية ١٤٤٦؟

أوضح مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة ان نتائج القدرة المعرفية” المحوسب” أصبحت متاحة اعتبارا من يوم الأثنين 30 سبتمبر 2024م، والذي جاء هذا الاعلان بعد فترة من إنتظار النتائج من جانب طلاب الاختبار المحوسب، حيث كان تم إجراء الاختبار في الفترة ما بين 8 و19 سبتمبر 2024، وحمل مركز قياس بشرى للمتقدمين من الطلاب على هذه الاختبارات بإمكانية الاطلاع على نتائجهم من خلال الدخول إلى ملفهم الشخصي على منصة قياس عن طريق نفاذ الموحد مما يوفر آلية سهلة وسريعة بالربط بالنتائج.