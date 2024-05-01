الامارات | «الطوارئ والأزمات» تعزز جاهزية المنظومة الوطنية لمتابعة الحالة الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية اجتماعاً برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد، والجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث مستجدات الحالة الجوية، ومدى تأثيرها على الدولة.

وأكدت الهيئة ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتبعاتها على جميع مناطق الدولة، حرصاً على سلامة المجتمع وأمنه، والتقليل من التأثيرات على المجتمع والممتلكات.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فإن الدولة تشهد حالة جوية منذ، يوم أمس الثلاثاء، وستستمر حتى يوم غدٍ الخميس، وستكون السحب الركامية المحلية الممطرة نهاراً مع احتمال سقوط حبات البَرد بأحجام صغيرة على المناطق الشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية. وأكد المركز أن الحالة الجوية المقبلة أقل حدة من الحالة السابقة.

كما توقع المركز سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من ليل اليوم الأربعاء وحتى الخميس، يصاحبها البرق والرعد أحياناً مع احتمال سقوط حبات البَرد بأحجام صغيرة تتركز على المناطق الغربية وعلى السواحل وبعض المناطق الشرقية.

وأضاف المركز أنه في يومي الجمعة والسبت ستقل كميات السحب مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية بأن اللجنة العليا للأمن الداخلي برئاسة وكيل الوزارة تواصل التنسيق الكامل مع فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، ومتابعة تطورات ومستجدات الحالة الجوية بشكل مستمر، للوقوف على جميع التأثيرات المتوقعة للحالة وتبعاتها على المناطق التي قد تتأثر بها الدولة، خصوصاً أن الدولة تمر في مرحلة التعافي من الحالة الجوية السابقة.

وقالت الوزارة إنها اتخذت جميع الإجراءات الاستباقية، لدعم وإسناد عمليات الاستجابة، بالموارد والقدرات الضرورية في الأماكن المحتمل تأثرها بالحالة الجوية، والتي يتوقع أن تكون شدة تأثيرها بين المتوسطة والمرتفعة على مناطق متفرقة من الدولة، فضلاً عن جاهزية خطط التعامل واستمرارية الأعمال للجهات الحيوية.

وتضع وزارة الداخلية سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على رأس قائمة أولوياتها، داعية الجمهور إلى اتباع إجراءات الحيطة والحذر، والالتزام بمعايير وإرشادات السلامة، والتقيد بتوجيهات السلطات المختصة، وعدم تداول الشائعات ونشرها، وأهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة.

بدورها، أوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أنه في إطار الاستعداد للحالة الجوية، اتخذت الإجراءات اللازمة كافة، لضمان سلامة البنية التحتية والطرق، إضافة إلى سلامة السدود، ورفع كفاءة عملها في تخزين المياه، منها تفريغ المياه، لتخفيف الضغط عليها، واستيعاب كميات جديدة من مياه الأمطار، وتنظيف مصارف المياه.

وأكدت الوزارة، أن النظم المتطورة والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة السدود، تلعب دوراً في رفع كفاءتها، وتوفير القدرة على اتخاذ القرارات السريعة خلال رصد تدفقات مياه الأمطار والسيول والفيضانات في الأودية، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية تحليل حساب معدلات سرعة تدفقات المياه وكمياتها وعمقها بدقة عالية وإرسالها إلى وحدة التحكم والمراقبة بالوزارة، ومعالجتها وتحليل بياناتها.

التزام المسؤولية

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجمهور إلى ضرورة التزام المسؤولية المجتمعية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، مشيرة إلى أهمية استقاء الأخبار والمستجدات ومدى التأثير من المصادر الرسمية في الدولة، وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة تجنباً للمساءلة القانونية.