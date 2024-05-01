الامارات | «جمارك دبي» تضبط 4.3 ملايين قطعة بضائع مقلدة في 3 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في «جمارك دبي»، يوسف عزير مبارك، أن الدائرة مستمرة بتقييد العلامات التجارية والوكالات التجارية، مشيراً إلى أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري تقييد 125 علامة تجارية و49 وكالة تجارية، فيما بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في الفترة نفسها 62 حالة نزاع، تم ضبط بضائع مقلدة في 13 حالة منها، شملت 4٫364 ملايين قطعة بقيمة 5.43 ملايين درهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاحتفال، الذي نظّمته الدائرة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2024 تحت شعار «التمكين لمستقبل مستدام من خلال الابتكار».

وقال مبارك: «تحرص (جمارك دبي) على أداء مهمتها الحيوية في التصدي لمحاولات إدخال البضائع المقلدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي، حيث تعمل الدائرة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية على التصدي للبضائع المقلدة».

وأضاف أنه تم في الربع الأول من عام 2024 تنظيم خمس ورش عمل للتعريف بطرق التقليد المستحدثة، حضرها 92 مشاركاً من المفتشين والمختصين بالتصدي للبضائع المقلدة، كما تم خلال هذه الفترة تنظيم ست فعاليات مجتمعية للتوعية بالملكية الفكرية، حضرها 6064 مشاركاً، فضلاً عن تنظيم ست فعاليات توعية في المدارس والجامعات، حضرها 309 مشاركين.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، دارين تانغ، في رسالة المنظمة، التي عرضها بفيديو مسجل، إن «العودة إلى تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة تتطلب تسخير حماية حقوق الملكية الفكرية كمحفز لإطلاق العنان لقوة الإبداع والابتكار من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة، فالملكية الفكرية هي الوسيلة الأفضل لتحويل الأفكار الجريئة الجديدة إلى تأثير حقيقي في العالم، ولذلك ندعو الجميع إلى المشاركة معاً كمجتمع عالمي، لتصبح حقوق الملكية الفكرية الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وكرّمت الدائرة، خلال الاحتفال، المدارس والجامعات الفائزة في جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات 2023 -2024، ومكاتب المحاماة المتعاونة مع الدائرة.