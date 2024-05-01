الامارات | سفارة الإمارات في مسقط تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهابت سفارة دولة الإمارات في مسقط بمواطني الدولة المتواجدين في سلطنة عمان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي المتوقع في معظم محافظات السلطنة.

وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.