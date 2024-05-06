الامارات | مكتوم بن محمد: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة حافلة بالدروس والعبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن ذكرى توحيد قواتنا المسلحة حافلة بالدروس والعبر، فهي تذكرنا بحكمة وإخلاص وعطاء آبائنا المؤسسين الذين اجتمعوا على قرار توحيد قواتنا المسلحة، ليمكنوا دولتنا الفتية بأسباب القوة والمنعة.

وأضاف سموّه في كلمة بمناسبة الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة، إن ذكرى السادس من مايو 1976 تكتسب أهمية إضافية، لأنها تؤرخ لانطلاق مسيرة بناء قواتنا المسلحة التي وصلت كفاءتها وقدرتها وجاهزيتها إلى المستوى الذي يليق بنموذجنا الإماراتي المتألق، والمصمم على امتلاك كل عناصر القوة الذاتية المؤهلة لإدامة التنمية والتقدم والمنعة.

وقال سموه: «يشرفني أن أشارك قيادتنا الرشيدة وأبناء وبنات الإمارات الكرام الاحتفاء بالذكرى الثامنة والأربعين لتوحيد قوات الإمارات المسلحة.. هذه المناسبة الحافلة بالدروس والعبر تذكرنا بحكمة وإخلاص وعطاء آبائنا المؤسسين بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهم، فقد اجتمعوا على قرار توحيد قواتنا المسلحة، ليمكنوا دولتنا الفتية بأسباب القوة والمنعة، وليشقوا طريقاً عريضاً لتعميق وحدة أسرتنا الإماراتية، وتعزيز هويتنا الوطنية الجامعة».