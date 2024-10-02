الامارات | 2800 شركة من 65 دولة في «ويتيكس» دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت نموذجاً يحتذى في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، ووجهة رئيسة لتنظيم واستضافة أهم الفعاليات العالمية، لاسيما في مجال الاستدامة والابتكار والتصدي للتحديات التي تواجه البيئة والمناخ حول العالم، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، من الأول إلى الثالث من أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، ويشارك فيه أكثر من 2800 شركة من 65 دولة حول العالم.

وأضاف سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «اليوم، تتصدر قضايا الاستدامة وأمن الطاقة أولويات دول العالم، وقد نجح معرض (ويتيكس) في توفير منصة رائدة تجمع بين الابتكار والاستثمار، وتدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، انطلاقاً من سعينا لتحفيز التعاون وتبادل الرؤى والخبرات، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في منطقتنا وعلى مستوى العالم. كما يجمع المعرض المختصين وصنّاع القرار والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف فرص الأعمال، بما يعزز التعاون الدولي، ويسهم في دفع عجلة الابتكار إلى جانب تحفيز الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية في هذه القطاعات الحيوية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتسريع وتيرة العمل المناخي لتحقيق تنمية مستدامة، وبناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

كان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، مطر حميد الطاير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وتجوّل سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه مطر حميد الطاير، وسعيد محمد الطاير، وكبار المسؤولين، في أرجاء المعرض، واستمع إلى شرح حول أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات الجديدة في مجالات الطاقة، وتحلية المياه، والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة البيئية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والبحوث والتطوير، وغيرها.

وقال سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ننظم معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) سنوياً، بهدف توفير منصة رائدة للاطلاع على آخر التطورات من حول العالم في مختلف قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والاستدامة، والمباني الخضراء، والتنقل الأخضر، وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث يجمع المعرض تحت مظلته كبرى الشركات العالمية لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها المبتكرة، إضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار من خلال عشرات الندوات والجلسات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين».

وأضاف: «يشكل (ويتيكس) منصة مثالية لعقد الشراكات وتوقيع الصفقات بين الشركات العالمية ونظيراتها المحلية والإقليمية في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة والاستدامة البيئية والمجالات ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، يسهم المعرض في التعريف بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة البيئية».

وتفقد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث استمع من سعيد محمد الطاير إلى أهم مشاريع الهيئة، وآخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستزيد قدرته الإنتاجية على 5000 ميغاواط بحلول عام 2030. وبنهاية النصف الأول من عام 2024، بلغت القدرة الإنتاجية للمجمع 2860 ميغاواط بنسبة 17% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في الهيئة. كما استمع سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى شرح حول عدد من مشاريع الهيئة، منها مشروع الهيدروجين الأخضر، ومشروع تحلية المياه بنظام المنتِج المستقل للمياه في مجمع حصيان، ومبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية.

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة الدولية المشاركة في المعرض، منها أجنحة روسيا وإيطاليا وكوريا وألمانيا والصين، واستمع إلى شرح حول أحدث التقنيات في عدد من منصات الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، منها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة أكوا باور، وسيمنس للطاقة، ومجموعة كابلات الرياض، وإتش دي هيونداي إلكتريك، وشركة دبي للكابلات (دوكاب)، وترايستار للهندسة والإنشاءات، والوطنية لصناعة الكابلات، وشركة إس إيه بي، ولارسن آند توبرو، ودانواي، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، وهيتاشي إينرجي، وداماك العقارية، وغلف إيترنيت، ومجموعة السركال.

أجنحة دولية

يضم معرض «ويتيكس» هذا العام 21 جناحاً دولياً من 14 دولة حول العالم. وقال سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لورنزو فانارا: «على غرار دولة الإمارات، تلتزم الجمهورية الإيطالية تعزيز المستقبل المستدام، ودفع عجلة الوصول إلى اقتصاد أكثر اخضراراً. ويوفر المعرض فرصة استثنائية لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والشركات الإيطالية في مجال الطاقة النظيفة وإدارة المياه».

وقال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ألكساندار شونفلدار: «تحتل موضوعات الطاقة المتجددة والاستدامة مركز الصدارة. أنا سعيد للغاية، لأن الشركات الألمانية رائدة في هذه المجالات. ونتطلع إلى الترحيب بعدد متزايد من العارضين الألمان الذين يعرضون تقنيات رائدة ومتطورة في معرض ويتيكس 2024».

وقال سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات، يو جيه سونغ: «يشكل معرض ويتيكس منصة مهمة للتواصل مع المتعاملين في دولة الإمارات، واستكشاف فرص تجارية جديدة». وأضاف: «يوفر المعرض فرصة ممتازة لبناء شراكات جديدة تدعم تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة والابتكار، ونحن ملتزمون تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، بما يسهم في النمو المستدام، وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة».

من جهته، قال القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية، جان كريستوف باري: «يعزز معرض (ويتيكس) الشراكة بين بلدينا ودور فرنسا بوصفها دولة رائدة في تعزيز التقنيات المستدامة التي ستحدث تأثيراً بيئياً إيجابياً لسنوات قادمة».

من جانبه، قال سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات، أنطوان ديلكور: «تشارك مملكة بلجيكا دولة الإمارات العربية المتحدة الرغبة في تعزيز مستقبل مستدام للجميع. لقد اندرجت مشاركتنا في مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات العام الماضي في هذا الجهد المشترك، ونتمنى أن نواصل هذا الالتزام من خلال جناح بلجيكا في معرض (ويتيكس) هذا العام، ما يعزز مرة أخرى علاقاتنا الاقتصادية والمؤسسية».

أحمد بن سعيد:

. دبي أصبحت نموذجاً يحتذى في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.