الامارات | دبي تستضيف غداً مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 تحت شعار "إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي غداً الاثنين 13 مايو، أعمال مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار "إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية"، والذي يستمر حتى 15 مايو الجاري.

ويجمع المؤتمر، الذي يستضيفه متحف المستقبل وأبراج الإمارات في دبي، ما يزيد على 150 من الخبراء العالميين والأكاديميين وشركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والعالمية والمزارعين، حيث يشهد عدداً من الجلسات الحوارية التي تتمحور حول تعزيز دور التكنولوجيا في دعم نظم غذائية مرنة وشاملة ومستدامة وتوسيع مجالات التعاون على مستوى العالم، ومناقشة أحدث التوجهات في مجال استدامة أنظمة الغذاء.

كما يسلط المؤتمر الضوء على أفضل الممارسات والدراسات العالمية في مجال الغذاء، فضلاً عن أحدث التقنيات التكنولوجية لا سيما تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة في مجال استدامة الغذاء.

أفكار خلاقة.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أن استضافة دبي لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024، تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في تبني الأفكار الخلاقة وصياغة الحلول المبتكرة لتوفير نظم غذائية بتكاليف اقتصادية منخفضة تمكن المجتمعات الأقل حظاً من مواجهة تحديات الغذاء الناجمة عن الأزمات والكوارث الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية، وتساعد في إغاثة اللاجئين وتعزيز العمل الإنساني العالمي.

وقال معاليه: "يجسد المؤتمر التعاون الوثيق بين مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) والمنتدى الاقتصادي العالمي، ورؤاهما المشتركة في تسخير الإمكانات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لإنتاج الغذاء وتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطعام، وإيجاد الأطر الكفيلة بمأسسة هذه التوجه وتحفيز المراكز البحثية والمبتكرين لإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق هذه الغاية النبيلة".

وأضاف معالي محمد عبد الله القرقاوي: "ينسجم هذا الحدث مع رسالة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في خدمة الإنسانية وتغيير حياة الفئات الأكثر احتياجاً نحو الأفضل، ومع الأهداف الرئيسية لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات الذي تم تأسيسه أواخر العام 2023، وهو ما يؤكد من جديد التزام دولة الإمارات الراسخ كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030".

أحدث الابتكارات.

ويستهدف مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، تسريع جهود مشاركة المعارف والخبرات وبناء القدرات عبر المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي، واستعراض نماذج أنظمة الابتكار الوطنية ومناقشتها بشكل متعمق، بالإضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في عالم الغذاء على مستوى العالم، وتسهيل فرص الشراكة والتعاون بين رواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاعين العام والخاص.

ويحظى المؤتمر بدعم منصة المبادرة العالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي التي أسسها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تضم مجموعة واسعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، وتسعى لتبني الشراكات، وتعزيز التعاون في تطوير الابتكار في منظومات الغذاء وتمويل مبادراته الهادفة وفرصه الواعدة محلياً وإقليمياً، وتحقيق التواصل وتبادل الأفكار والخبرات والبيانات المتصلة بالغذاء على مستوى عالمي.

حفل ترحيبي.

وينطلق مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، في 13 مايو، بحفل عشاء ترحيبي يستضيفه متحف المستقبل، تتحدث فيه معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وتانيا ستراوس رئيس قسم الغذاء والماء في المنتدى الاقتصادي العالمي، والشيف أسماء خان من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وتستضيف قاعة جودولفين في أبراج الإمارات، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي تنطلق في 14 مايو تحت عنوان "الابتكار الهادف والموجه من أجل مستقبل إيجابي في قطاع الغذاء"، وتديرها تانيا ستراوس رئيس قسم الغذاء والماء في المنتدى الاقتصادي العالمي، ويلقي كلمتها الرئيسية الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويشارك فيها كل من خديم عبد الله الدرعي، عضو مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة الظاهرة القابضة، وكاو دوك فات وزير الزراعة الفيتنامي الأسبق ورئيس المعهد الدولي لبحوث الأرز، وماري روز موكاهيروا، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المنتجات والإنسانية والتنمية في شركة ماستركارد، وليوناردوس فيرغوتر الرئيس التنفيذي للاستدامة والابتكار في مجموعة OCP، وشيلي ترينش، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية. كما يشهد المؤتمر عقد جلسة عمل تحت عنوان "دعم تطور الابتكارات المتقدمة".

وتلقي معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الابتكار للغذاء 2024، والتي تأتي بعنوان "إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية"، ويشارك في الجلسة التي يديرها دان مورفي المذيع والمراسل الصحفي في قناة سي إن بي سي، كل من: بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، ودان باتومفانيش الرئيس التنفيذي لـ NR Instant Produce، وإسماعيل سونجا الرئيس التنفيذي لاتحاد النقابات الزراعية في جنوب إفريقيا، وجيم هواي نيو، المدير العام لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وإبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وليوناردوس فيرغوتز، الرئيس التنفيذي للاستدامة والابتكار في مجموعة OCP، وجين نيلسون، مديرة مسؤولية الشركات في كلية هارفارد كينيدي.

معرض مفتوح.

وينظم مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 يومي 13 و14 مايو، معرضاً مفتوحاً يقدم أحدث الابتكارات في مجال أنظمة الغذاء، حيث يوفر المعرض منصة تفاعلية لاستقطاب الجمهور وتعريفهم بأبرز التقنيات والمبادرات التي تساهم في تشكيل مستقبل أنظمة الغذاء، مع توفير فرص التجربة والتذوق.



ويشهد المؤتمر عقد اجتماع لمراكز الابتكار الغذائي يوم الثلاثاء 14 مايو، والذي يأتي بموجب الاتفاق الذي أبرمته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2022، ويقضي بجعل دبي المقر الدولي لانعقاد الاجتماع السنوي للمراكز.

كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين في المؤتمر إلى عدد من المزارع والمصانع المتخصصة في إنتاج وتصنيع الأغذية يوم الأربعاء 15 مايو بهدف تسليط الضوء على الممارسات المبتكرة التي تتبعها دولة الإمارات في قطاع استدامة الغذاء، واستكشاف فرص تعزيز التعاون والاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والأبحاث في مجال إنتاج الغذاء.