الامارات | انضمام دفعة من الممرضين والممرضات المواطنين إلى «دبي الصحية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي الصحية»، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في إمارة دبي، عن انضمام دفعة جديدة من الممرضين والممرضات المواطنين إلى كوادرها الطبية في عدد من المستشفيات التابعة لها.

وتتضمن الدفعة الجديدة كفاءات وطنية من الحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض من كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، حيث سينضمون إلى أسرة «دبي الصحية» للعمل في أربعة مستشفيات تابعة لها، هي مستشفى الجليلة للأطفال، ومستشفى راشد، ومستشفى حتا، ومستشفى لطيفة.

وقال المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، الدكتور عامر أحمد شريف، إن انضمام هذه الدفعة من الممرضات والممرضين المواطنين خطوة استراتيجية تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز المعرفة وبناء الخبرات والكوادر الوطنية في المجالات كافة، وإرساء منظومة رعاية صحية متطورة ترتقي بصحة الإنسان.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، خليفة عبدالرحمن باقر، أن انضمام الدفعة الجديدة من الممرضين والممرضات المواطنين إلى «دبي الصحية» يعد إنجازاً إضافياً مهماً لها.

وأضاف: «نحن على ثقة بأن تفاني أفراد هذه الدفعة وشغفهم بتقديم الرعاية الصحية سيعززان خدماتنا في رعاية المرضى، أسوة بجميع العاملين في هذا القطاع الإنساني. كما نفخر بالتزامنا بتوفير وبناء بيئة عمل حاضنة تسهم في بناء الخبرات والكفاءات وقادرة على تحقيق استدامة التطور لقطاع الرعاية الصحية بالإمارة».

وتضمّ «دبي الصحية» 4300 ممرض وممرضة ملتزمين بالارتقاء بصحة الإنسان. وتعمل «دبي الصحية» على تعزيز القيادة التمريضية من خلال برامج التوجيه والإرشاد المهني، وتمكين الكادر التمريضي من قيادة التغيير في الرعاية الصحية. وتقدم جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية برامج ماجستير متخصصة تلبي متطلبات الرعاية الصحية المحلية، هي ماجستير العلوم في تمريض القلب والأوعية الدموية، وماجستير العلوم في تمريض الأطفال، والتي تزود الكادر التمريضي بالمهارات اللازمة لرعاية المرضى، وتشكيل مستقبل التمريض وتطوير جودة الرعاية الصحية.

• الخطوة تستهدف رفد القطاع الصحي في دبي بالكوادر المتميزة، وتعزز قدرات الكفاءات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية بالإمارة.