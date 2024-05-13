اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن سنة 2023

0 نشر
دبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن سنة 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

 وقررت اللجنة، خلال الاجتماع، إعداد تقرير مشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى المجلس ومناقشته في إحدى الجلسات القادمة.

 حضر الاجتماع، سعادة كل من، الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي أعضاء اللجنة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي؛ ومن وزارة المالية، سعادة كل من، يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، ومريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements