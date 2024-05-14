الامارات | هل يمكن المطالبة بقيمة شيك مفقود ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 مايو 2024

ورد سؤال من قارئ :

أخذت شيكا من أحد الأشخاص، بموجب معاملة بيننا ، وقد فقدت هذا الشيك ولم أجده، لكني أحتفظ بصورة منه .. فهل يمكنني المطالبة بقيمة الشيك بناء على صورته ؟، وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك ؟، علما بأن هذا الشخص المدين يرفض ويتهرب من إعطاء حقي ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

أول إجراء هو الابلاغ عن فقد الشيك، ثم بموجب صورة الشيك يتم تقديم طلب استعلام من البنك عما إذا كان له رصيد كافي من عدمه والمخول بالتوقيع إن كان من حساب شركة وحسب إفادة الشيك يتم اتخاذ الإجراء التالي فإذا كانت الإفادة بعدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد أو الحساب مغلق يتم قيد ملف تنفيذ شيكات لدى محكمة التنفيذ، أما غير ذلك يتم اللجوء للطريق المدني مع الطريق الجزائي إن كانت الإفادة تثبت واقعة احتيال مثل عدم مطابقة التوقيع.

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