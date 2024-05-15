الامارات | إطلاق المسح الوطني للصحة والتغذية 20 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024، في 20 مايو الجاري،

وذلك بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية ومراكز الإحصاء المحلية.

ويأتي هذا الإعلان بعد إتمام الوزارة والشركاء كل المراحل التحضيرية الفنية المتعلقة بالمسح الوطني، من خلال إعداد استبيانات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، تشمل أربع لغات، هي العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الأطباء والباحثين والمشرفين الميدانيين والمدققين والممرضين.

وتهدف حملات المسوحات الوطنية إلى تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، ودعم صانعي السياسات والخبراء الصحيين لتحديد الاحتياجات والأولويات، واتخاذ إجراءات استباقية للتحديات الصحية والغذائية القائمة، وتعزيز جودة الحياة للجميع، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل مع إطلاق الحملتين.

ويغطي نطاق المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 فئات عدة من المجتمع؛ هم: البالغون ممن أتموا سن الـ18، والنساء في سن الإنجاب والحوامل. ويستهدف 20 ألف أسرة من المواطنين والمقيمين، و2000 من العمال في كل مناطق الدولة.