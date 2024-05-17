الامارات | مكتوم بن محمد: تعلمت من محمد بن راشد أن الطريق إلى المستقبل يقوده المبدعون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تمكين المبدعين هو الخطوة الأولى لصناعة الحضارة وريادة الأمم.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الطريق إلى المستقبل يقوده المبدعون، وأنّ تحقيق الريادة مرهونٌ بتمكينهم ودعمهم، وأنّ القدرات والمواهب هي ثروة الأوطان ورأس مالها الأكبر، وأن تمكين المبدعين هو الخطوة الأولى لصناعة الحضارة وريادة الأمم".