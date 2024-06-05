الامارات | 19 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات "إمسات" سنوياً"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير التربية والتعليم، د. أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، أن 19 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات "إمسات"، بما يعادل 700 اختبار سنوياً، مشيراً إلى أن عدد المراكز المعنية بإجراء اختبارات القبول بالجامعات يصل إلى 40 مركزاً في الوقت الحالي، ويتم العمل حالياً على رفع هذا العدد إلى 60 مركزاً قريباً.

وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني حول "اختبارات إمسات"، وجّهته النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم: "شهدت السنوات الأخيرة ارتقاء في جودة مؤسسات التعليم بالدولة، وخصوصاً فيما يتعلق بمعايير القبول بالجامعات، والتي كانت تعتمد بشكل أساسي وإلزامي على اجتياز اختبار إمسات كأداة للقبول بالجامعات".