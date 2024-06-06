الامارات | دبي تعزّز مكانتها وجهة مثالية للرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير حديث لهيئة الصحة في دبي عن نمو متسارع في عدد المنشآت الصحية في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما كشفت الإحصاءات التي أوردها التقرير عن ارتفاع عدد المهنيين الصحيين العاملين في القطاع الصحي في دبي، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية في دبي، ويعمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وكذلك أجندة دبي الاجتماعية (33) الرامية للوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية.

وتؤكد الإحصاءات التي أوردها التقرير ريادة المناخ الاستثماري في القطاع الصحي في دبي، والبنية التحتية والتقنية المتطورة، إلى جانب حزمة التسهيلات ومقومات النجاح التي توفرها الإمارة للقطاع الصحي، وهو ما زاد سرعة ووتيرة نمو المنشآت الصحية، وشجّع على توسعها وتنوعها وانتشارها.

وتعكس الزيادة في عدد المنشآت الصحية والعاملين فيها من المهنيين الصحيين، حجم النمو المتسارع للقطاع الصحي في دبي الذي يعد من أكثر القطاعات تطوراً وتقدماً، كما تعكس الأرقام الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة في دبي، وجهودها المستمرة لتشجيع الاستثمار الصحي في الإمارة، وتهيئة البيئة الداعمة والملائمة والمحفزة له، وذلك ضمن التزامها بتوفير خدمات صحية متطورة ومستدامة وذات جودة عالية تلبي احتياجات السكان خلال المرحلة المقبلة.

وتفصيلاً، ارتفع عدد المنشآت الصحية التي قامت هيئة الصحة في دبي بترخيصها خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ رخصت الهيئة أكثر من 150 منشأة صحية، بزيادة قدرها 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصحية المرخصة في دبي والممارسة لعملها في الإمارة إلى 5020 منشأة صحية، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم تجديد ترخيصها خلال الربع الأول من العام الجاري 1122 منشأة صحية.

كما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم ترخيصهم خلال الربع الأول من العام الجاري 800 مهني صحي، بمعدل زيادة قدره 7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للمهنيين الصحيين المرخصين في الإمارة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى 59509 مهنيين صحيين، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم تجديد تراخيصهم خلال الربع الأول من العام ذاته، 12.319 مهنياً صحياً.

ووفقاً للتقرير، فقد قامت هيئة الصحة في دبي خلال الربع الأول من عام 2024 بترخيص 64 عيادة خارجية، ومستشفييْن، و49 صيدلية، و17 مركز بصريات، ومختبرين، وثلاثة مراكز متقدمة للتشخيص الإشعاعي، و11 مركز رعاية صحية منزلية، وغيرها من المنشآت الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمتعاملين بشكل عام.

كما أظهر التقرير أن عدد الأطباء المرخصين في الإمارة حتى نهاية مارس الماضي وصل إلى 13370 طبيباً، فيما وصل عدد أطباء الأسنان إلى 4162 طبيب أسنان، والتمريض والتوليد إلى 23134، والطب التكميلي والبديل 474، ومراكز الطب المساند 18767 مركزاً.

وجهة مثالية

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور مروان الملا: «إن الأرقام والإحصاءات المرتفعة التي كشفها تقرير الهيئة، تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة وجهة مثالية للاستثمار الصحي، وتؤكد قدرتها التنافسية وقوة ومتانة بنيتها التحتية، والتشريعات المنظمة لقطاعها الصحي، كما تعكس الجهود المستمرة التي تقوم بها الإمارة ممثلة في هيئة الصحة بدبي، لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة في المجال الطبي».

وأضاف الملا: «تولي هيئة الصحة في دبي اهتماماً بالغاً لدعم وتحفيز القطاع الطبي الخاص، إيماناً منها بدوره الفاعل والحيوي شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي في تحقيق المستهدفات المستقبلية، والارتقاء بالخدمات الصحية واستدامتها، وتوظيفها لخدمة وتعزيز صحة مواطني ومقيمي وزوار الدولة بشكل عام، وإمارة دبي خصوصاً، وهو ما يعزز مكانة الإمارة وجهة مثالية للرعاية الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي».

حزمة تسهيلات

وفي ما يتعلق بحزمة التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي لتحفيز الاستثمار الصحي، استعرض المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، مجموعة من تلك التسهيلات منها: أتمتة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الطبية، من خلال نظام التراخيص الإلكتروني (شريان)، وتوظيف التقنيات الحديثة لجعل النظام أكثر مرونة وفاعلية واستجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين والمستثمرين على مدار الساعة، بما في ذلك المهنيون الصحيون والعاملون في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.

. 5020 إجمالي المنشآت الصحية المرخصة في دبي تضم نحو 60 ألف مهني صحي.

. 150 منشأة صحية جديدة، و800 مهني صحي بدبي تم ترخيصهم في الربع الأول من العام الجاري.