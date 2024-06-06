الامارات | 20 شركة ناشئة تنضم لصندوق محمد بن راشد للابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، أمس، اختيار 20 شركة ناشئة تعمل في قطاعات حيوية متنوعة من 200 شركة عاملة في 35 دولة، للانضمام إلى الدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق. وتم تصميم برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، والذي أطلق في العام 2018، بهدف تحفيز الابتكار في دولة الإمارات.

وسيحظى المبتكرون ممن تم اختيارهم بدعم كبير يشمل مجموعة متكاملة من الموارد والبرامج التدريبية والإرشادية المتقدمة، والاستفادة من الاستثمارات، وبناء شبكة علاقات واسعة، وتعزيز القدرات وفتح آفاق جديدة للتوسع. وأسهم البرنامج بدورٍ حيوي في نمو مجموعة متنوعة من الشركات المُبتكِرة من أنحاء العالم وتطويرها.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة والرئيس التنفيذي للابتكار وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة يوسف النقبي، إن اختيار المؤهلين للانضمام إلى البرنامج يتيح الإسهام بفاعلية في رسم معالم المستقبل، واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب من أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الهدف هو الإسهام في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في دولة الإمارات.

يشار إلى أن برنامج مسرع الابتكار يضطلع بدور حيوي في منظومة الابتكار في دولة الإمارات، مجسداً الالتزام الراسخ لصندوق محمد بن راشد للابتكار بدعم نمو المؤسسات المبتكرة بهدف المساهمة في التنوع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة.