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الامارات | أحمد بن محمد يبارك للفائزين بجائزة دبي للنقل المستدام ضمن دورتها الـ 13

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، لجميع الفائزين بجائزة دبي للنقل المستدام ضمن دورتها الـ 13.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": " نبارك لجميع الفائزين بجائزة دبي للنقل المستدام ضمن دورتها الـ 13 ... استقطبت الجائزة 170 مشاركة في مختلف فئاتها على مستوى المؤسسات والشركات والأفراد، ونشكر فريق هيئة الطرق والمواصلات على دورهم الرائد في تحفيز الابتكار واستشراف مستقبل قطاع النقل المستدام، وفخورون بالابتكارات الإماراتية والعربية والمشاريع الشبابية التي نالت هذه الجائزة المرموقة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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