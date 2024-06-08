الامارات | تحديد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الفترة من 9 ذي الحجة ولغاية الثاني عشر من ذي الحجة 1445 هـ، الموافق يوم السبت 15 يونيو ولغاية الثلاثاء 18 يونيو الجاري، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاع الخاص في الدولة بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك.
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