الامارات | 100 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أكثر من 100 فرصة عمل حصرية للمواطنين، في يوم وظيفي مفتوح تم تنظيمه ضمن مبادرات المجلس، لمنح المواطنين وظائف في القطاع الخاص.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن الحدث تميز بمشاركة مجموعة بارزة من شركات القطاع الخاص التي تمثّل مختلف القطاعات الاستراتيجية للقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة.

وشهد اليوم المفتوح إقبال الباحثين عن عمل، وعرض مجموعة واسعة من فرص العمل عبر مختلف القطاعات. وتضمنت الجهات المشاركة، مركز دبي للسلع المتعددة، و«تكافل»، و«كي بي إم جي»، و«نيورون»، ومجموعة غباش، و«تعاونية الاتحاد»، و«أزاديا»، و«أيبكس»، ومجموعة القرق، ومجموعة البطحاء، و«إنوفينتشر للتعليم»، حيث قدمت فرصاً متنوعة في مجالات عملها.

وتخللت الفعالية سلسلة من الأنشطة، كالمقابلات الفورية والتواصل مع قيادات الموارد البشرية في القطاع الخاص. وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، سلطان بن سعيد المنصوري: «دخلنا مرحلة جديدة من المهمة الوطنية المتمثلة في التوطين أخيراً، عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منح الأولوية للعمل في القطاع الحكومي لمن يعمل في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أعوام، وهي في نظري رؤية قيادية تُريد جعل تجربة القطاع الخاص الفريدة جزءاً من الحمض النووي لسلوك المواطنين الوظيفي، ما سيجعل المواطنين جزءاً من ازدهار اقتصاد الدولة الذي يمثّل القطاع الخاص أهم دعائمه، وهذه الفعاليات التي ننظمها تصب في تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف: «عبر هذه الفعاليات نحن لا نوفر وظائف فحسب، بل نبني مسارات مهنية ومستقبلية نابعة من اهتمامات المواطنين، ونجاح هذه المبادرات غير ممكن دون تكامل الأدوار وتعاوننا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج (نافس)، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة، إلى جانب المشاركة النوعية لشركات القطاع الخاص».

• المجلس نظم الفعالية بالتعاون مع «الموارد البشرية» و«نافس» و«تنمية المجتمع في دبي» وكلية دبي للسياحة.