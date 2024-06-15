مطار الشارقة والعربية للطيران يعلنان تدشين أولى الرحلات المباشرة إلى بولندا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مطار الشارقة، وشركة العربية للطيران تدشين أولى الرحلات الجوية المباشرة من الشارقة إلى بولندا، وذلك في إطار خطط النمو والتوسع، وبما يعزز تنوع خيارات السفر المتاحة للعملاء.

سيقوم الخط الجديد في مرحلته الأولى بتسيير 3 رحلات أسبوعية من خلال (العربية للطيران) بين مدينة الشارقة ومدينة كراكوف، على أن يتم رفع عدد الرحلات تدريجياً خلال الفترة المقبلة.

شهد حفل التدشين، سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة يعقوب كاسبر سلاويك سفير جمهورية بولندا لدى الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين في هيئة مطار الشارقة الدولي، وشركة العربية للطيران.

وقال المدفع إن إطلاق هذا الخط الجوي الجديد يلبي الطلب المتزايد على صعيد سوق السفر والشحن بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، ويواكب نمو العلاقات المتبادلة في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية إضافة إلى قطاع الفعاليات والمؤتمرات في مختلف الأنشطة والأعمال وزيادة إقبال السياح على إمارة الشارقة التي تنفرد بالعديد من مقومات السياحة الترفيهية والطبيعية والبيئية والتراثية المختلفة.

وأشار إلى أن المنظومة المتكاملة والتسهيلات الرائدة لخدمات السفر المقدّمة بأعلى المعايير العالمية في مطار الشارقة لصالح عملائه المسافرين تمثل قيمة مضافة ومشجعة على استقطاب السياح من مختلف دول العالم في ظل ارتباطه بـ 26 شركة طيران دولية تقل مسافرين من أكثر من 100 وجهة في 63 دولة، وذلك تعزيزاً لمكانته وجهة مفضّلة للسفر.