أبوظبي.. وجهة العائلات خلال ثاني أيام العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تُطل علينا أبوظبي خلال إجازة عيد الأضحى بمجموعة لا حصر لها من الفعاليات الترفيهية والثقافية التي يمكن من خلالها صنع ذكريات لا تُنسى لزوارها وقاطنيها.

وتشكل المولات وجهة رئيسة للاحتفال في فعاليات ثاني أيام عيد الأضحى، فهي لا تقتصر على كونها وجهة للتسوق فحسب، بل تتميز المراكز التجارية في أبوظبي بكونها وجهة ترفيهية متكاملة لأفراد العائلة كافة، حيث توفر لهم العديد من المرافق الترفيهية، بالإضافة إلى خيارات لا حصر لها من المطاعم تلبي كافة الأذواق. ونظمت المراكز التجارية في أبوظبي مجموعة من الأنشطة والفعاليات خلال عطلة عيد الأضحى، وشمل ذلك عروضاً ترفيهية وموسيقية وفقرة السحوبات على جوائز قيّمة.

وتتعدد الأنشطة التي تستقطب سكان أبوظبي للمشاركة فيها كجزء من فعاليات عيد الأضحى، بما في ذلك أماكن لعب الأطفال، إذ لا يشعر الأطفال بفرحة العيد من دون زيارة مدن الملاهي وتفجير طاقاتهم باللعب، وخاصةً تلك الواقعة في المراكز التجارية، بينما يفضل الكبار في اليومين الثاني والثالث من العيد زيارة دور السينما مع أصدقائهم، حيث يتم عرض أحدث الأفلام العربية والأجنبية الحصرية للعيد.

مدن ياس

كما توفر مدن ياس الترفيهية، خلال أيام العيد، جرعة من المرح والتسلية في ألعابها ليس فقط للأطفال وإنما لكافة أفراد العائلة حيث توفر ألعاباً تناسب الأعمار كافة.

وتوفر جزيرة ياس، خلال أيام عيد الأضحى وأشهر الصيف، باقة «الدخول المجاني للأطفال»، حيث سيتمكن الأطفال دون سن 12 عاماً من الإقامة واللعب، وتناول الطعام مجاناً في 90 فندقاً من الفنادق المنتشرة في جزيرتي ياس والسعديات ومدينة أبوظبي عند الإقامة برفقة شخص بالغ، بما في ذلك الدخول إلى جميع المدن الترفيهية في جزيرة ياس.

وستتاح للعائلات الفرصة للاختيار بين باقات الدخول غير المحدود لمدة يومين أو ثلاثة أو سبعة أيام إلى مدن ياس الترفيهية التي تشمل عالم فيراري، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد، لقضاء أوقات ترفيهية لا تنسى بصحبة جميع أفراد العائلة.

الحدائق

كانت الحدائق والشواطئ، أمس، مقصد الأهالي خلال ساعات المساء، حيث جذبت الألعاب الموجودة في الحدائق والمتنزهات والشواطئ الأطفال إليها للاستمتاع بأجواء العيد. ولاقت ملاعب كرة القدم والسلة الموجودة في الحدائق إقبالاً لافتاً من الشباب ممن مارسوا هواياتهم الرياضية. وكان للرياضات المائية والشاطئية حضورها أمس، حيث اتجه عدد كبير من الجمهور إلى الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى شاطئي الحديريات والبطين.

منارة السعديات

يمكن لزوار أبوظبي الاحتفال بالعيد في منارة السعديات مع «العيد في منارة السعديات» حيث توفر فعاليات فريدة يقدمها كل يوم فنان إماراتي موهوب مختلف. ويشارك الضيوف في ورش عمل إبداعية مثل ورشة صنع الآيس كريم وترتيب الزهور والتصميم الجرافيكي.