الامارات | محمد بن راشد: نبارك لحجاج بيت الله حجهم .. وعوداً حميداً لأرض الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،حجاج بيت الله بحجهم، وشكر سموه جهود بعثة الحج الرسمية للدولة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس": "نبارك لحجاج بيت الله حجهم .. وعوداً حميداً لأرض الوطن .. وشكرنا لبعثة الحج الرسمية للدولة .. "

وأضاف سموه: "الخدمة العامة للجمهور شرف … فكيف اذا كانت الخدمة لحجاج بيت الله القاصدين مرضاته … نسأل الله أن يتقبل من الحجاج وممن قام على خدمتهم صالح الأعمال .."