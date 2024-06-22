الامارات | 4 مقاصب بالفجيرة تُنجز 4986 أضحية خلال عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، استقبال المقاصب التابعة للبلدية 4986 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تنوعت ما بين الأغنام والأبقار والجمال.

وأكد أن مقاصب الفجيرة («الفجيرة» و«قدفع» و«الطويين» و«مسافي») وضعت خطة عمل شاملة لخدمة الجمهور خلال عطلة عيد الأضحى، حيث نفذ الأطباء البيطريون الإجراءات الصحية اللازمة لتقديم أرقى الخدمات من خلال التأكد من سلامة الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح لضمان سلامة المستفيدين من لحومها.

ولفت إلى أن البلدية قامت بإعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية لضمان سير العمل بسلاسة ومرونة وفاعلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتمكنت بفضل تضافر جهود العاملين فيها من تعزيز الإجراءات الرقابية وتقديم خدماتها المختلفة وفق أعلى المستويات.

وذكر الأفخم أن إدارته استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط ممنهجة من قبل الإدارات والأقسام المعنية لضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير عبر تجهيز المقاصب التابعة لها في الإمارة، وتنفيذ زيارات تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية والأسواق المركزية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والتأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الصحية العامة، وعدم الاستغلال ورفع الأسعار.

كما أكد وضع خطة عمل يديرها طاقم بيطري متكامل لاستقبال الأضاحي وإتمام ذبحها في بيئة صحية وخدمات بيطرية ورقابية متطورة، مشيراً إلى توفير المستلزمات الضرورية في جميع مقاصب إمارة الفجيرة، وتطوير صالات الذبح لزيادة الطاقة الإنتاجية وتيسير مرونة العمل في المقاصب.

كما عملت المقاصب على آلية معينة تحد من الذبح العشوائي خارج المقاصب.

وقال الأفخم إن القيمة الاستيعابية لمقصب الفجيرة في الذبح خلال اليوم الواحد بلغت 5000 أضحية، فيما بلغت في المقاصب الأخرى 1000 أضحية. وتابع أن الفرق الإشرافية والميدانية كثفت جهودها لتعزيز نظافة المدينة والطرق والمرافق العامة، وتنفيذ زيارات تفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الصحية العامة والسلامة الغذائية، وعدم استغلال المناسبة لرفع أسعارها.