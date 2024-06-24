لجنة بـ"الوطني" تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع افتراضي عقدته اليوم، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.

واطلعت اللجنة في هذا الشأن على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من الأمانة العامة للمجلس وعقدت اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بهدف التعرف إلى سياستها بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والتحديات التي تواجهها والحلول الكفيلة بمعالجتها.

واقترحت اللجنة عددا من التوصيات بناء على الدراسات والنتائج والملاحظات التي توصلت إليها خلال اجتماعاتها مع الجهات المختصة.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ضمن محوري التشريعات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم التقني والتدريب المهني.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.